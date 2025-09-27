Росіяни прагнуть створити позиції у багатоповерхівках в Куп’янську – ISW

Чи є успіхи в армії РФ на Харківщині, повідомили у Інституті вивчення війни (ISW).

На півночі Харківщини та на Куп’янському напрямку просувань окупантів немає, зазначили аналітики. При цьому, російський блогер заявляє, що їхні війська мали успіх в самому Куп’янську, однак ISW цю інформацію не підтверджує.

«Український офіцер, який діє на Куп’янському напрямку, повідомив, що російські війська, які проникають у Куп’янськ, уникають перестрілок з українськими солдатами, натомість прагнуть створити позиції в багатоповерхових будинках, де все ще мешкають мирні жителі, щоб захистити себе від українського вогню», – зазначили аналітики.

Також немає просувань ворога і на Борівському напрямку, інформує ISW.

Нагадаємо, аналітики проєкту «DeepState» повідомляли, що армія РФ і далі намагається просочуватися в місто Куп’янськ та збільшувати свою присутність в ньому. За їхніми даними, ворога фіксують в центральній частині міста, а також окупанти підбираються до мікрорайону «Ювілейний». Аналітики заявляють про збільшення «сірої» зони тут.