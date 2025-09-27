Live
  • Сб 27.09.2025
  • Харків  +6°С
  • USD 41.49
  • EUR 48.71

Росіяни прагнуть створити позиції у багатоповерхівках в Куп’янську – ISW

Фронт 07:05   27.09.2025
Вікторія Яковенко
Росіяни прагнуть створити позиції у багатоповерхівках в Куп’янську – ISW Фото: ОТУВ “Харків”

Чи є успіхи в армії РФ на Харківщині, повідомили у Інституті вивчення війни (ISW).

На півночі Харківщини та на Куп’янському напрямку просувань окупантів немає, зазначили аналітики. При цьому, російський блогер заявляє, що їхні війська мали успіх в самому Куп’янську, однак ISW цю інформацію не підтверджує.

«Український офіцер, який діє на Куп’янському напрямку, повідомив, що російські війська, які проникають у Куп’янськ, уникають перестрілок з українськими солдатами, натомість прагнуть створити позиції в багатоповерхових будинках, де все ще мешкають мирні жителі, щоб захистити себе від українського вогню», – зазначили аналітики.

Також немає просувань ворога і на Борівському напрямку, інформує ISW.

Нагадаємо, аналітики проєкту «DeepState» повідомляли, що армія РФ і далі намагається просочуватися в місто Куп’янськ та збільшувати свою присутність в ньому. За їхніми даними, ворога фіксують в центральній частині міста, а також окупанти підбираються до мікрорайону «Ювілейний». Аналітики заявляють про збільшення «сірої» зони тут.

Читайте також: Забезпечувати Куп’янськ їжею й іншою гуманітаркою вже неможливо – Канашевич

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Росіяни прагнуть створити позиції у багатоповерхівках в Куп’янську – ISW
Росіяни прагнуть створити позиції у багатоповерхівках в Куп’янську – ISW
27.09.2025, 07:05
Сьогодні 27 вересня: яке свято та день в історії
Сьогодні 27 вересня: яке свято та день в історії
27.09.2025, 06:00
Новини Харкова — головне за 27 вересня: як минула ніч
Новини Харкова — головне за 27 вересня: як минула ніч
27.09.2025, 06:48
Вибух у Харкові – місто атакував БпЛА росіян, кількість поранених росте
Вибух у Харкові – місто атакував БпЛА росіян, кількість поранених росте
26.09.2025, 20:42
Четверо копів поранені, рекордні борги за комуналку – підсумки 26 вересня
Четверо копів поранені, рекордні борги за комуналку – підсумки 26 вересня
26.09.2025, 23:05
Вночі – заморозки. Прогноз погоди на 27 вересня к Харкові й області
Вночі – заморозки. Прогноз погоди на 27 вересня к Харкові й області
26.09.2025, 19:48

Новини за темою:

26.09.2025
Росіяни стверджують, що ЗС РФ ударили по українській ППО в Липцях – ISW
25.09.2025
Окупанти вже закріпилися у Куп’янську? Дані ISW про ситуацію у місті
24.09.2025
ISW: РФ просунулась на Південно-Слобожанському напрямку, а ЗСУ на Борівському
23.09.2025
Росіяни знову стверджують, що просуваються на півночі області – оцінка ISW
22.09.2025
Росіяни скаржаться, що на півночі області їх використовують як гарматне м’ясо

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Росіяни прагнуть створити позиції у багатоповерхівках в Куп’янську – ISW»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2025 в 07:05;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чи є успіхи в армії РФ на Харківщині, повідомили у Інституті вивчення війни (ISW).".