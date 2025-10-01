Бєлгородщина в диму, до цього в області оголосили ракетну небезпеку

Фото, на якому видно, що Бєлгородщина огорнута димом, оприлюднюють місцеві Telegram-канали.

За інформацією, яку публікують у соцмережах, у Бєлгородському районі підіймається стовп диму. Подробиці обіцяють повідомити пізніше.

До цього на всій території Бєлгородської області пролунала тривога – у регіоні оголосили ракетну небезпеку. Вона тривала з 10:05 до 10:18.

А ось місцева влада Бєлгородщини те, що сталося, поки що не прокоментувала.

Нагадаємо, лише два дні тому у Білгороді вже були “прильоти”. 28 вересня Telegram-канал “Белгородский осведомитель” повідомив про кілька ударів по місту — у тому числі по електропідстанції “Луч”. За інформацією іншого місцевого каналу «Жесть Белгород», “після гучних звуків у деяких частинах Бєлгорода та Бєлгородського району відсутня електрика. У Бєлгороді та Бєлгородському районі також є проблеми з водопостачанням, — повідомляють очевидці. Подробиці невідомі”. Бєлгородський губернатор Гладков підтвердив «прильоти» по території міста та повідомив про наслідки. Він зазначив, що є перебої з подачею електроенергії, і вони досить значні.