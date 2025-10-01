Белгородщина в дыму, до этого в области объявили ракетную опасность
Фото, на котором видно, что Белгородщина окутана дымом, публикуют местные Telegram-каналы.
По информации, которую публикуют в соцсетях, в Белгородском районе поднимается столб дыма. Подробности обещают сообщить позже.
До этого по всей территории Белгородской области прозвучала тревога – в регионе объявили ракетную опасность. Она длилась с 10:05 до 10:18.
А вот власти Белгородщины произошедшее пока что не прокомментировали.
Напомним, всего два дня назад в Белгороде уже были «прилеты». 28 сентября Telegram-канал «Белгородский осведомитель» сообщил о нескольких ударах по городу — в том числе по электроподстанции «Луч». По информации другого местного канала «Жесть Белгород», «после громких звуков в некоторых частях Белгорода и Белгородского района отсутствует электричество. В Белгороде и Белгородском районе также есть проблемы с водоснабжением, — сообщают очевидцы. Подробности неизвестны». Белгородский губернатор Гладков подтвердил «прилеты» по территории города и сообщил о последствиях. Он рассказал, что есть перебои с подачей электроэнергии и они достаточно значительные.
