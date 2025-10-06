Live
Голова громади на Харківщині постраждав через атаку РФ 6 жовтня

Події 15:39   06.10.2025
Вікторія Яковенко
Сьогодні, 6 жовтня, вранці армія РФ вдарила FPV-дроном біля авто, поцілили в заднє колесо. У машині перебували начальник Борівської селищної військової адміністрації Олександр Тертишний та секретар громади.

Обидва отримали вибухові травми та забої, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Їх шпиталізували.

Синєгубов уточнив, що медики надають їм усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, у травні торік внаслідок ударів РФ поранення отримав начальник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі.

Читайте також: РФ знищила дві підстанції в Харкові, до чого слід бути готовими – Терехов

Автор: Вікторія Яковенко
