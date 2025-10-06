Голова громади на Харківщині постраждав через атаку РФ 6 жовтня

Сьогодні, 6 жовтня, вранці армія РФ вдарила FPV-дроном біля авто, поцілили в заднє колесо. У машині перебували начальник Борівської селищної військової адміністрації Олександр Тертишний та секретар громади.

Обидва отримали вибухові травми та забої, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Їх шпиталізували.

Синєгубов уточнив, що медики надають їм усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, у травні торік внаслідок ударів РФ поранення отримав начальник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі.