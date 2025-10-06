Live
Глава громады на Харьковщине пострадал из-за атаки РФ 6 октября

Происшествия 15:39   06.10.2025
Виктория Яковенко
Сегодня, 6 октября, утром армия РФ ударила FPV-дроном по авто, попав в заднее колесо. В машине находились начальник Боровской поселковой военной администрации Александр Тертышный и секретарь громады.

Оба получили взрывные травмы и ушибы, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Их госпитализировали.

Синегубов уточнил, что медики оказывают им всю необходимую помощь.

Напомним, в мае прошлого года в результате ударов РФ ранения получил начальник Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили. Пострадали тогда и медики.

Читайте также: РФ уничтожила две подстанции в Харькове, к чему нужно быть готовыми – Терехов

Автор: Виктория Яковенко
