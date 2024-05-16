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Глава Волчанской ГВА, волонтеры, медики и водители пострадали из-за ударов РФ

Происшествия 15:42   16.05.2024
Виктория Яковенко
Глава Волчанской ГВА, волонтеры, медики и водители пострадали из-за ударов РФ

Армия РФ посреди дня атаковала кассетными боеприпасами село в Волчанской громаде на Харьковщине.

«Посреди белого дня, когда от обстрелов спасаются десятки человек, работают волонтеры и гражданские экстренные службы. Пять человек пострадали — два медика, два водителя, получил ранения начальник Волчанской городской военной администрации», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 15:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ посреди дня атаковала кассетными боеприпасами село в Волчанской громаде на Харьковщине.".