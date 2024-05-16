Глава Волчанской ГВА, волонтеры, медики и водители пострадали из-за ударов РФ
Армия РФ посреди дня атаковала кассетными боеприпасами село в Волчанской громаде на Харьковщине.
«Посреди белого дня, когда от обстрелов спасаются десятки человек, работают волонтеры и гражданские экстренные службы. Пять человек пострадали — два медика, два водителя, получил ранения начальник Волчанской городской военной администрации», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Читайте также: Волчанск под контролем ВСУ, но враг пытается зайти на окраины — Гамбарашвили
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Волчанская, громада, рф, село, синегубов, удар, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Глава Волчанской ГВА, волонтеры, медики и водители пострадали из-за ударов РФ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 15:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ посреди дня атаковала кассетными боеприпасами село в Волчанской громаде на Харьковщине.".