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Голова Вовчанської МВА, волонтери, медики і водії постраждали через обстріл РФ

Події 15:42   16.05.2024
Вікторія Яковенко
Голова Вовчанської МВА, волонтери, медики і водії постраждали через обстріл РФ

Армія РФ посеред дня атакувала касетними боєприпасами село у Вовчанській громаді на Харківщині.

«Посеред білого дня, коли від обстрілів рятуються десятки людей, працюють волонтери та цивільні екстрені служби. Пʼятеро людей постраждали  – двоє медиків, двоє водіїв, зазнав поранень начальник Вовчанської міської військової адміністрації», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 15:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ посеред дня атакувала касетними боєприпасами село у Вовчанській громаді на Харківщині.".