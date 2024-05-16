Голова Вовчанської МВА, волонтери, медики і водії постраждали через обстріл РФ

Армія РФ посеред дня атакувала касетними боєприпасами село у Вовчанській громаді на Харківщині.

«Посеред білого дня, коли від обстрілів рятуються десятки людей, працюють волонтери та цивільні екстрені служби. Пʼятеро людей постраждали – двоє медиків, двоє водіїв, зазнав поранень начальник Вовчанської міської військової адміністрації», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.