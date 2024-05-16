Голова Вовчанської МВА, волонтери, медики і водії постраждали через обстріл РФ
Армія РФ посеред дня атакувала касетними боєприпасами село у Вовчанській громаді на Харківщині.
«Посеред білого дня, коли від обстрілів рятуються десятки людей, працюють волонтери та цивільні екстрені служби. Пʼятеро людей постраждали – двоє медиків, двоє водіїв, зазнав поранень начальник Вовчанської міської військової адміністрації», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 15:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ посеред дня атакувала касетними боєприпасами село у Вовчанській громаді на Харківщині.".