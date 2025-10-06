Відправили без підготовки: на Харківщині взяли у полон окупанта, що розповів
На Вовчанському напрямку прикордонники «Форпосту» взяли в полон військовослужбовця РФ, повідомили у ДПСУ.
Окупант зізнався, що його відправили на війну без жодної підготовки.
«Подписал контракт, приехал в Дагестан, через два дня приехал сюда. Перед тем, как попасть в плен, была задача выйти в лесополосу и окопаться. Зашли, потом другая задача – выйти в другую лесополосу. С собой не было пончо (антидроновый плащ). И было уже поздно. И из-за этого нас атаковали FPV, «Баба Яга» и деваться было некуда. Темно, в 50 метров оказались солдаты украинской армии. Так и попал», – розповів росіянин.
Він додав, що за вбивство українців йому обіцяли платити 230 тисяч рублів.
«Что обещали – половину только отдали», – зазначив полонений.
Відео: ДПСУ
Нагадаємо, раніше прикордонники взяли в полон на Куп’янському напрямку 20-річного жителя із Московської області. Він обгорів у лісовій пожежі та пообіцяв здати Силам оборони місця дислокації російських офіцерів.
