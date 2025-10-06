Отправили без подготовки: на Харьковщине взяли в плен оккупанта, что рассказал
На Волчанском направлении пограничники «Форпоста» взяли в плен военнослужащего РФ, сообщили в ГПСУ.
Оккупант признался, что его отправили на войну без подготовки.
«Подписал контракт, приехал в Дагестан, через два дня приехал сюда. Перед тем, как попасть в плен, была задача выйти в лесополосу и окопаться. Зашли, потом вторая задача – выйти во вторую лесополосу. С собой не было пончо (антидроновый плащ). И было уже поздно. И из-за этого нас атаковали FPV, «Баба Яга» и деваться было некуда. Темно, в 50 метрах оказались солдаты украинской армии. Так и попал», – рассказал россиянин.
Он добавил, что за убийство украинцев ему обещали платить 230 тысяч рублей.
«Что обещали – половину только отдали», – отметил пленный.
Видео: ГПСУ
Напомним, ранее пограничники взяли в плен на Купянском направлении 20-летнего жителя из Московской области. Он обгорел в лесном пожаре и пообещал сдать Силам обороны места дислокации российских офицеров.
Читайте также: В Белгороде снова проблемы со светом: над городом поднимается дым
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Отправили без подготовки: на Харьковщине взяли в плен оккупанта, что рассказал»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 октября 2025 в 14:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Волчанском направлении пограничники «Форпоста» взяли в плен военнослужащего РФ, сообщили в ГПСУ.".