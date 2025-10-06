Live
Отправили без подготовки: на Харьковщине взяли в плен оккупанта, что рассказал

Фронт 14:32   06.10.2025
Виктория Яковенко
Отправили без подготовки: на Харьковщине взяли в плен оккупанта, что рассказал Фото: ГПСУ

На Волчанском направлении пограничники «Форпоста» взяли в плен военнослужащего РФ, сообщили в ГПСУ.

Оккупант признался, что его отправили на войну без подготовки.

«Подписал контракт, приехал в Дагестан, через два дня приехал сюда. Перед тем, как попасть в плен, была задача выйти в лесополосу и окопаться. Зашли, потом вторая задача – выйти во вторую лесополосу. С собой не было пончо (антидроновый плащ). И было уже поздно. И из-за этого нас атаковали FPV, «Баба Яга» и деваться было некуда. Темно, в 50 метрах оказались солдаты украинской армии. Так и попал», – рассказал россиянин.

Он добавил, что за убийство украинцев ему обещали платить 230 тысяч рублей.

«Что обещали – половину только отдали», – отметил пленный.

Видео: ГПСУ

Напомним, ранее пограничники взяли в плен на Купянском направлении 20-летнего жителя из Московской области. Он обгорел в лесном пожаре и пообещал сдать Силам обороны места дислокации российских офицеров.

Читайте также: В Белгороде снова проблемы со светом: над городом поднимается дым

Автор: Виктория Яковенко
