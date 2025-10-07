Live
Скільки атак відбили СОУ на Харківщині за добу, розповіли в Генштабі

Україна 08:08   07.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Генштабі ЗСУ уточнили: протягом минулої доби в регіоні йшло 30 боїв.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували 19 атак РФ у районі Вовчанських Хуторів.

А на Куп’янському – ворог наступав 11 разів біля Куп’янська, Радьківки, Піщаного, Петропавлівки та Богуславки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 193 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 66 авіаційних ударів, застосував три ракети й 143 керовані бомби. Крім цього, здійснив 4523 обстріли, з них 98 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5301 дрон-камікадзе“, – повідомляє ГШ.

Втрати росіян такі:

Також читайте: Триколор підняв ворог над населеним пунктом Харківщини – ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
