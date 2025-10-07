Триколор підняв ворог над населеним пунктом Харківщини – ISW
За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), нещодавно росіяни просунулися на Великобурлуцькому та Куп’янському напрямках.
“На геолокаційних відеозаписах, опублікованих 6 жовтня, видно, як російські військовослужбовці підіймають російський прапор у північній частині Одрадного (на схід від Великого Бурлука), що свідчить про недавнє просування російських військ у цьому районі”, – зазначили в Інституті вивчення війни.
Однак повну окупацію населеного пункту, про яку раніше заявив ворог, аналітики поки що не підтверджують. Як і інформацію про просування ЗС РФ на Південно-Слобожанському напрямку у Вовчанську.
Водночас експерти зафіксували просування ворога на Куп’янському напрямку.
“Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Піщаного (південніше на схід від Куп’янська)”, – уточнили в ISW.
Також окупанти стверджували, що захопили частину територій у центрі Куп’янська. Ці дані виявилися фейковими.
Новини за темою:
