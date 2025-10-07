Live
Триколор поднял враг над населенным пунктом Харьковщины – ISW

Украина 07:16   07.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), недавно россияне продвинулись на Великобурлукском и Купянском направлениях. 

«На геолокационных видеозаписях, опубликованных 6 октября, видно, как российские военнослужащие поднимают российский флаг в северной части Отрадного (восточнее Великого Бурлука), что свидетельствует о недавнем продвижении российских войск в этом районе», – отметили в Институте изучения войны.

Однако полную оккупацию населенного пункта, о которой ранее заявил враг, аналитики пока что не подтверждают. Как и информацию о продвижении ВС РФ на Южно-Слобожанском направлении в Волчанске.

В то же время эксперты зафиксировали продвижение врага на Купянском направлении.

«Геолокационные видеозаписи, опубликованные 6 октября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к северу от Песчаного (юго-восточнее Купянска)», – уточнили в ISW.

Также оккупанты утверждали, что захватили часть территорий в центре Купянска. Эти данные оказались фейковыми.

Читайте также: Больше сотни «Шахедов» и два десятка ракет ударили по Харьковщине за неделю

Автор: Николь Костенко-Лагутина
