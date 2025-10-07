Live
Сколько атак отбили СОУ на Харьковщине за сутки, рассказали в Генштабе

Украина 08:08   07.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Сколько атак отбили СОУ на Харьковщине за сутки, рассказали в Генштабе

В Генштабе ВСУ уточнили: в течение минувших суток в регионе шло 30 боев.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали 19 атак РФ в районе Волчанских Хуторов.

А на Купянском – враг наступал 11 раз возле Купянска, Радьковки, Песчаного, Петропавловки и Богуславки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 193 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 66 авиационных ударов, применил три ракеты и 143 управляемых бомбы. Кроме этого, произвел 4523 обстрела, из них 98 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5301 дрон-камикадзе», – передает ГШ.

Потери россиян следующие:

Триколор поднял враг над населенным пунктом Харьковщины – ISW

Автор: Николь Костенко-Лагутина
