Гнав п’яним і залишив пасажирів помирати: на Харківщині «посадили» водія

Вирок отримав 41-річний чоловік. Слідство довело, що він винен у смертельній аварії.

У Харківській обласній прокуратурі нагадали, що трагедія сталася у червні 2024 року.

«По Харківському шосе поблизу села Черкаська Лозова чоловік керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та перевищив допустиму швидкість. Він не впорався з керуванням: авто з’їхало в кювет, перекинувшись на дах. Двоє пасажирів — чоловік і жінка — отримали травми. Водій, усвідомлюючи їхній стан, не викликав медиків і залишив місце події. Обидва потерпілі загинули на місці», – зазначили правоохоронці.

У прокуратурі підкреслили, що у листопаді 2023 року суд вже позбавив фігуранта права керування на один рік, але він умисно проігнорував рішення та знову сів за кермо.

У суді чоловік визнав свою вину частково, додавши, що ДТП нібито сталася через дії пасажирки, яка заважала йому керувати автомобілем, розповіли правоохоронці.

Суд визнав його винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що призвело до загибелі двох людей, залишенні без допомоги осіб, які перебували в небезпечному для життя стані, а також умисному невиконанні судового рішення, що набрало законної сили (ч. 4 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135, ч. 1 ст. 382 ККУ). Він проведе у в’язниці 10 років, також його позбавили права керувати на цей же термін.

