Live
  • Ср 08.10.2025
  • Харків  +18°С
  • USD 41.32
  • EUR 48.17

Гнав п’яним і залишив пасажирів помирати: на Харківщині «посадили» водія

Суспільство 12:38   08.10.2025
Вікторія Яковенко
Гнав п’яним і залишив пасажирів помирати: на Харківщині «посадили» водія Фото: Харківська обласна прокуратура

Вирок отримав 41-річний чоловік. Слідство довело, що він винен у смертельній аварії.

У Харківській обласній прокуратурі нагадали, що трагедія сталася у червні 2024 року.

«По Харківському шосе поблизу села Черкаська Лозова чоловік керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та перевищив допустиму швидкість. Він не впорався з керуванням: авто з’їхало в кювет, перекинувшись на дах. Двоє пасажирів — чоловік і жінка — отримали травми. Водій, усвідомлюючи їхній стан, не викликав медиків і залишив місце події. Обидва потерпілі загинули на місці», – зазначили правоохоронці.

У прокуратурі підкреслили, що у листопаді 2023 року суд вже позбавив фігуранта права керування на один рік, але він умисно проігнорував рішення та знову сів за кермо.

У суді чоловік визнав свою вину частково, додавши, що ДТП нібито сталася через дії пасажирки, яка заважала йому керувати автомобілем, розповіли правоохоронці.

Суд визнав його винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що призвело до загибелі двох людей, залишенні без допомоги осіб, які перебували в небезпечному для життя стані, а також умисному невиконанні судового рішення, що набрало законної сили (ч. 4 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135, ч. 1 ст. 382 ККУ). Він проведе у в’язниці 10 років, також його позбавили права керувати на цей же термін.

Нагадаємо, у вересні в Харкові сталася скандальна ДТП: за кермом “Audi” містом роз’їжджав 14-річний підліток. Він ще й хвалився швидкісною їздою в соцмережах. Харківські телеграм-канали, які розповсюдили інформацію, писали, що два тижні тому мати подарувала своєму неповнолітньому синові “Audi Q5”. Однак у ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили іншу версію: хлопець “взяв ключі від автівки, які знаходилися у вільному доступі, без відома матері”.

Читайте також: Медики “швидкої” з Харкова дорогою в Київ врятували учасників ДТП (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Похолодання та дощі: що очікувати від погоди на Харківщині у найближчі дні
Похолодання та дощі: що очікувати від погоди на Харківщині у найближчі дні
08.10.2025, 13:14
Пішов на роботу та не повернувся: на Харківщині шукають чоловіка, прикмети
Пішов на роботу та не повернувся: на Харківщині шукають чоловіка, прикмети
08.10.2025, 12:04
РФ ударила по електричці, яка їхала зі Слатиного до Харкова: з’явились фото
РФ ударила по електричці, яка їхала зі Слатиного до Харкова: з’явились фото
08.10.2025, 13:06
Про небезпеку в найближчу годину попереджають мешканців Харківщини
Про небезпеку в найближчу годину попереджають мешканців Харківщини
08.10.2025, 11:15
У суботу Основ’янський район залишиться без світла – причина
У суботу Основ’янський район залишиться без світла – причина
08.10.2025, 11:45
Били “Шахедами”: через удари на Чернігівщині не ходять потяги, зникло світло
Били “Шахедами”: через удари на Чернігівщині не ходять потяги, зникло світло
08.10.2025, 10:50

Новини за темою:

02.10.2025
Світло зникло у селах на Харківщині через водія вантажівки: що сталося
30.09.2025
Смертельна ДТП на Харківщині: жінку на скутері збило авто (фото)
24.09.2025
Автівка наїхала на пішохода у місті на Харківщині: чому це сталося
22.09.2025
Вранці у Харкові на смерть збили пішохода
18.09.2025
Смертельна ДТП біля Чугуєва: водію КамАЗ, який втік, вручили підозру – НПУ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Гнав п’яним і залишив пасажирів помирати: на Харківщині «посадили» водія»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2025 в 12:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вирок отримав 41-річний чоловік. Слідство довело, що він винен у смертельній аварії.".