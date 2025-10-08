Гнав п’яним і залишив пасажирів помирати: на Харківщині «посадили» водія
Вирок отримав 41-річний чоловік. Слідство довело, що він винен у смертельній аварії.
У Харківській обласній прокуратурі нагадали, що трагедія сталася у червні 2024 року.
«По Харківському шосе поблизу села Черкаська Лозова чоловік керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та перевищив допустиму швидкість. Він не впорався з керуванням: авто з’їхало в кювет, перекинувшись на дах. Двоє пасажирів — чоловік і жінка — отримали травми. Водій, усвідомлюючи їхній стан, не викликав медиків і залишив місце події. Обидва потерпілі загинули на місці», – зазначили правоохоронці.
У прокуратурі підкреслили, що у листопаді 2023 року суд вже позбавив фігуранта права керування на один рік, але він умисно проігнорував рішення та знову сів за кермо.
У суді чоловік визнав свою вину частково, додавши, що ДТП нібито сталася через дії пасажирки, яка заважала йому керувати автомобілем, розповіли правоохоронці.
Суд визнав його винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що призвело до загибелі двох людей, залишенні без допомоги осіб, які перебували в небезпечному для життя стані, а також умисному невиконанні судового рішення, що набрало законної сили (ч. 4 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135, ч. 1 ст. 382 ККУ). Він проведе у в’язниці 10 років, також його позбавили права керувати на цей же термін.
Нагадаємо, у вересні в Харкові сталася скандальна ДТП: за кермом “Audi” містом роз’їжджав 14-річний підліток. Він ще й хвалився швидкісною їздою в соцмережах. Харківські телеграм-канали, які розповсюдили інформацію, писали, що два тижні тому мати подарувала своєму неповнолітньому синові “Audi Q5”. Однак у ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили іншу версію: хлопець “взяв ключі від автівки, які знаходилися у вільному доступі, без відома матері”.
