Гнал пьяным и оставил пассажиров умирать: на Харьковщине «посадили» водителя

Общество 12:38   08.10.2025
Виктория Яковенко
Гнал пьяным и оставил пассажиров умирать: на Харьковщине «посадили» водителя Фото: Харьковская областная прокуратура

Приговор получил 41-летний мужчина. Следствие доказало, что он виновен в смертельной аварии.

В Харьковской областной прокуратуре напомнили, что трагедия произошла в июне 2024 года.

«По Харьковскому шоссе вблизи села Черкасская Лозовая мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и превысил допустимую скорость. Он не справился с управлением: автомобиль съехал в кювет, перебросившись на крышу. Двое пассажиров – мужчина и женщина – получили травмы. Водитель, осознавая их состояние, не вызвал медиков и покинул место происшествия. Оба потерпевших погибли на месте», — отметили правоохранители.

В прокуратуре подчеркнули, что в ноябре 2023 года суд уже лишил фигуранта права управления на один год, но он умышленно проигнорировал решение и снова сел за руль.

В суде мужчина признал свою вину частично, добавив, что ДТП якобы произошло из-за действий пассажирки, мешавшей ему управлять автомобилем, рассказали правоохранители.

Суд признал его виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что привело к гибели двух человек, оставлении без помощи лиц, находившихся в опасном для жизни состоянии, а также преднамеренном неисполнении судебного решения, вступившего в законную силу (ч. 4 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135, ч. 1 ст. 382 ККУ). Он проведет в тюрьме 10 лет, также его лишили права водить на этот же срок.

Напомним, в сентябре в Харькове произошло скандальное ДТП: за рулем Audi по городу разъезжал 14-летний подросток. Он еще и хвастался скоростной ездой в соцсетях. Харьковские Telegram-каналы, распространившие информацию, писали, что две недели назад мать подарила своему несовершеннолетнему сыну Audi Q5. Однако в ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили другую версию: парень «взял ключи от автомобиля, которые находились в свободном доступе, без ведома матери».

Читайте также: Медики «скорой» из Харькова по пути в Киев спасли участников ДТП (фото)

Автор: Виктория Яковенко
