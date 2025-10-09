Інтенсивність боїв півночі від Харкова зростає – Генштаб
Вранці 9 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував про збільшення кількості боїв на Південно-Слобожанському напрямку.
Так на півночі області ворог намагався прорватися 34 рази в районі Вовчанська та Липців.
На Куп’янському напрямку активність ворога дещо менша. Протягом доби було сім боїв біля Куп’янська, Степової Новоселівки та Курилівки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 217 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 87 авіаційних ударів, скинув 192 керовані бомби. Крім цього, було залучено для ураження 5827 дронів-камікадзе та здійснено 4192 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, з яких 118 – із реактивних систем залпового вогню”, – уточнили у ГШ.
Також у Генштабі оновили інформацію про втрати окупантів.
