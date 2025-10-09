Интенсивность боев на севере от Харькова возрастает – Генштаб
Утром 9 октября Генштаб ВСУ проинформировал об увеличении количества боев на Южно-Слобожанском направлении.
Так на севере области враг пытался прорваться 34 раза в районе Волчанска и Липцев.
На Купянском направлении активность врага несколько меньшая. В течение суток было семь боев возле Купянска, Степной Новоселовки и Куриловки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 217 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 87 авиационных ударов, сбросил 192 управляемые бомбы. Кроме этого, было привлечено для поражения 5827 дронов-камикадзе и совершено 4192 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 118 – из реактивных систем залпового огня», – уточнили в ГШ.
Также в Генштабе обновили информацию о потерях оккупантов.
