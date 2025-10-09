Синєгубов повідомив про наслідки ворожих ударів по регіону

Про те, як минула добу на Харківщині, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За даними начальника ХОВА, внаслідок ударів по Дергачах поранений 72-річний чоловік.

Протягом доби по Харківщині “прилетіло”:

три КАБ;

чотири БпЛА типу “Герань-2”;

fpv-дрон.

Внаслідок російських атак у Харківському районі пошкоджені 18 приватних будинків, електропоїзд та авто, у Куп’янському – під ударами опинилися приватні домоволодіння.

“В Ізюмському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство, бензовоз, автомобіль з насінням, трактор з причепом, легковий причеп, генератор, знищена сільськогосподарська продукція (с. Підлиман).”, – додав Синєгубов.