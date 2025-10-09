Live
Синєгубов повідомив про наслідки ворожих ударів по регіону

Події 09:01   09.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов повідомив про наслідки ворожих ударів по регіону Фото: ХОВА

Про те, як минула добу на Харківщині, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За даними начальника ХОВА, внаслідок ударів по Дергачах поранений 72-річний чоловік.

Протягом доби по Харківщині “прилетіло”:

  • три КАБ;
  • чотири БпЛА типу “Герань-2”;
  • fpv-дрон.

Внаслідок російських атак у Харківському районі пошкоджені 18 приватних будинків, електропоїзд та авто, у Куп’янському – під ударами опинилися приватні домоволодіння.

“В Ізюмському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство, бензовоз, автомобіль з насінням, трактор з причепом, легковий причеп, генератор, знищена сільськогосподарська продукція (с. Підлиман).”, – додав Синєгубов.

Читайте також: Інтенсивність боїв на півночі від Харкова зростає – Генштаб

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
