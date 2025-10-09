Live
Синегубов сообщил о последствиях вражеских ударов по региону

Николь Костенко-Лагутина
О том, как прошли сутки на Харьковщине, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

По данным начальника ХОВА, вследствие ударов по Дергачам ранен 72-летний мужчина.

В течение суток по Харьковщине «прилетело»:

  • три КАБ;
  • четыре БпЛА типа «Герань-2»;
  • fpv-дрон.

В результате российских атак в Харьковском районе повреждены 18 частных домов, электропоезд и авто, в Купянском – под ударами оказались частные домовладения.

«В Изюмском районе повреждено сельскохозяйственное предприятие, бензовоз, автомобиль с семенами, трактор с прицепом, легковой прицеп, генератор, уничтожена сельскохозяйственная продукция (с. Подлиман)», – добавил Синегубов.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
