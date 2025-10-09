Синегубов сообщил о последствиях вражеских ударов по региону
О том, как прошли сутки на Харьковщине, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
По данным начальника ХОВА, вследствие ударов по Дергачам ранен 72-летний мужчина.
В течение суток по Харьковщине «прилетело»:
- три КАБ;
- четыре БпЛА типа «Герань-2»;
- fpv-дрон.
В результате российских атак в Харьковском районе повреждены 18 частных домов, электропоезд и авто, в Купянском – под ударами оказались частные домовладения.
«В Изюмском районе повреждено сельскохозяйственное предприятие, бензовоз, автомобиль с семенами, трактор с прицепом, легковой прицеп, генератор, уничтожена сельскохозяйственная продукция (с. Подлиман)», – добавил Синегубов.
