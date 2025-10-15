Наскільки близько до фронту зводять школи на Харківщині: відповідь Синєгубова

На Харківщині у 2025 році будують 38 підземних шкіл, на наступний готові проєкти ще 50 таких споруд. Причому відкривати їх планують і в громадах, від яких до лінії фронту – кілька десятків кілометрів. Чим при цьому керуються, в інтерв’ю МГ “Об’єктив” пояснив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Нам вдалося вивести з 1 вересня 40 тисяч дітей в офлайн або змішану форму навчання. Минулого року було лише 17 тисяч… Усього в нас 200 тисяч учнів у школах. Ті школи, які ми плануємо завершити до кінця цього року, дозволять нам вивести ще близько 40 тисяч дітей із 1 січня. Уже наближаємося до 50%. У 2022 році ми про це навіть і не мріяли. І ми цього року реалізуємо 38 проєктів підземних шкіл. З них сім – у місті Харкові, інші – це область… І на наступний рік у нас уже готово біля 50 нових проєктів для підземних шкіл”, – навів дані Синєгубов.

На питання про те, наскільки близько до лінії фронту та кордону будуть знаходитися найближчі із запланованих шкіл, начальник ХОВА відповів наступним чином: “Там, де є діти, там ми всюди плануємо будувати підземні школи. Тому що їм потрібно буде навчатись. Окрім, наприклад, Великобурлуцької громади – там до лінії фронту від крайнього населеного пункту залишилося лише 15 кілометрів. Тобто, це, скажімо так, “сіра” зона вже, де ведуться активні бойові дії. Тому ми цей населений пункт не розглядаємо. У Дергачах ми вже реалізуємо підземну школу. І там уже на завершальному етапі будівництво. Уже 90% виконання. Ми вже завершимо з 1 січня. Там більш як 500 дітей підуть до школи. Будемо реалізовувати там ще один проєкт. Далі, можливо (зараз ще думаємо), в Циркунах з’явиться така підземна школа“.

Синєгубов пояснив, що підземні школи є будовами подвійного призначення. Часто таке укриття стає єдиним бомбосховищем на весь населений пункт. Як, наприклад, школа в Коротичі – до її появи місцевим жителям у разі російських повітряних атак було ніде сховатися, окрім як у власних льохах та підвалах.

Також начальник ХОВА відповів на критику, яка звучала на адресу адміністрації після руйнування “шахедами” реконструйованого ліцею у Печенігах.

“По-перше, цей проєкт відновлення розпочинався після деокупації, у 2022 році. І там перебувало, в цьому населеному пункті, близько 2000 людей. І там були діти – ті, які повернулися. І запит, перш за все, від людей, від громади був: діти мають учитися, нам потрібна школа. Це перше. Друге: ми передбачали будівництво без жодного обладнання, просто нам потрібно було відновити конструктив цього закладу. Далі. Третє. Ми там будуємо підземну школу. Там підземна школа буде, укриття так само”, – заявив Синєгубов.

Читайте також: БФ savED та EPAM розпочали ремонт укриття у Печенізькому ліцеї Харківської області

Зазначимо, що зараз аналогічні претензії у марнотратстві в соцмережах з’явилися у зв’язку з реконструкцією школи в Чугуєві (відновлений за 300 млн грн ліцей знову суттєво зруйнований внаслідок обстрілу 12 жовтня). “Прикладом шаленого марнотратства у прифронтових регіонах” назвав відновлення ліцею, зокрема, популярний блогер Денис Казанський.