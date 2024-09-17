БФ savED та EPAM розпочали ремонт укриття в Печенізькому ліцеї на Харківщині

Благодійний фонд savED за підтримки компанії EPAM Україна стартував ремонт укриття в комунальному закладі “Печенізький ліцей ім. Г. Семирадського” Печенізької селищної ради Харківської області. Завдяки цьому понад 400 місцевих дітей зможуть повернутися до якісного офлайн-навчання.

Печенізька громада знаходиться в південно-східній частині Харківської області. У перші місяці війни цей регіон пережив часткову окупацію та активні обстріли, які пошкодили опорний заклад освіти. Нині в громаді проживає понад 7900 осіб, з яких 998 – діти.

“Харківська область — один із регіонів, де через безпекову ситуацію діти вже третій рік не мають змоги навчатися офлайн й спілкуватися з однолітками. Аби зарадити цьому, наша команда облаштувала освітній центр “Вулик” на базі частини укриття Печенізького ліцею. Разом з EPAM Україна ми зможемо розширити простір та зробити його доступним для ще більшої кількості школярів”, – прокоментувала Олександра Шевченко, керівниця відділу партнерств savED.

За підтримки компанії EPAM Україна благодійний фонд savED стартував капітальний ремонт частини підвального приміщення Печенізького ліцею. Це дозволить ще більшій кількості дітей у Харківській області повернутися до очного навчання та відновити навчальний процес у безпечних умовах.

“У дітей немає змоги перечекати війну, щоб згодом донавчатися або повторити дитинство, де буде офлайн навчання та спілкування з однолітками. Ми часто чуємо, що війну виграють технології. Але насправді її виграють освічені нації. І ця майбутня освіченість закладається прямо зараз в подібних освітніх просторах по всій країні, дякуючи нашим захисникам. Маємо честь у партнерстві з фондом savED відновлювати доступ до освіти”, – прокоментував старт проєкту Дмитро Якимець, керівник ESG-програм в EPAM Україна.

Співпраця EPAM Україна та savED є системною та сталою. Раніше волонтери компанії створили для фонду сайт для збору коштів на відновлення освіти. Цьогоріч EPAM також виділив 600 тисяч гривень на облаштування 6 центрів у Кривому Розі Дніпропетровської області. Це дозволило створити для дітей та вчителів комфортні та затишні простори, які є безпечними та мотивуватимуть їх до навчання.

Новини партнерів