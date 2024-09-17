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БФ savED и EPAM начали ремонт укрытия в Печенежском лицее Харьковской области

Общество 18:30   17.09.2024
Алексей Наумов
БФ savED и EPAM начали ремонт укрытия в Печенежском лицее Харьковской области Фото: EPAM Україна

Благотворительный фонд savED при поддержке компании EPAM Украина стартовал ремонт укрытия в коммунальном заведении «Печенежский лицей им. Г. Семирадского» Печенежского поселкового совета Харьковской области. Благодаря этому более 400 местных детей смогут вернуться к качественной оффлайн-учебе.

Печенежская громада находится в юго-восточной части Харьковской области. В первые месяцы войны этот регион пережил частичную оккупацию и активные обстрелы, повредившие опорное заведение. В настоящее время в громаде проживает более 7900 человек, из которых 998 – дети.

«Харьковская область — один из регионов, где из-за ситуации в сфере безопасности дети уже третий год не могут учиться офлайн и общаться со сверстниками. Чтобы помочь этому, наша команда обустроила образовательный центр «Улей» на базе части укрытия Печенежского лицея. Вместе с EPAM Украина мы сможем расширить пространство и сделать его доступным еще большему числу школьников», – прокомментировала Александра Шевченко, руководитель отдела партнерств savED.

Фото: EPAM Україна

При поддержке компании EPAM Украина благотворительный фонд savED начал капитальный ремонт части подвального помещения Печенежского лицея. Это позволит еще большему числу детей в Харьковской области вернуться к очной учебе и возобновить учебный процесс в безопасных условиях.

«У детей нет возможности переждать войну, чтобы впоследствии доучиться или повторить детство, где будет офлайн обучение и общение со сверстниками. Мы часто слышим, что войну выигрывают технологии. Но на самом деле ее выигрывают образованные нации. И эта будущая образованность закладывается прямо сейчас в подобных образовательных пространствах по всей стране, благодаря нашим защитникам. Имеем честь в партнерстве с фондом savED восстанавливать доступ к образованию», — прокомментировал старт проекта Дмитрий Якимец, руководитель ESG-программ в EPAM Украина.

Фото: EPAM Україна

Сотрудничество EPAM Украина и savED является системным и устойчивым. Ранее волонтеры компании создали для фонда сайт для сбора средств на восстановление образования. В этом году EPAM также выделил 600 тысяч гривен на обустройство 6 центров в Кривом Роге Днепропетровской области. Это позволило создать для детей и учителей комфортные и уютные пространства, которые безопасны и мотивируют их к обучению.

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Автор: Алексей Наумов
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  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2024 в 18:30;

  • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Благотворительный фонд savED при поддержке компании EPAM Украина стартовал ремонт укрытия в коммунальном заведении «Печенежский лицей им. Г. Семирадского» Печенежского поселкового совета Харьковской области. Благодаря этому более 400 местных детей смогут вернуться к качественной оффлайн-учебе".