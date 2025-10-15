Насколько близко к фронту строят школы на Харьковщине: ответ Синегубова 📹

На Харьковщине в 2025 году строят 38 подземных школ, на следующий готовы проекты еще 50 таких сооружений. Причем открывать их планируют и в громадах, от которых до линии фронта — несколько десятков километров. Чем при этом руководствуются, в интервью МГ «Объектив» пояснил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Нам удалось вывести с 1 сентября 40 тысяч детей в оффлайн или смешанную форму обучения. В прошлом году было всего 17 тысяч… Всего у нас 200 тысяч учащихся в школах. Те школы, которые мы планируем завершить до конца этого года, позволят вывести еще около 40 тысяч детей с 1 января. Уже приближаемся к 50%. В 2022 году мы об этом даже не мечтали. И мы в этом году реализуем 38 проектов подземных школ. Из них семь – в городе Харькове, остальные – это область… И на следующий год у нас готово около 50 новых проектов для подземных школ», — привел данные Синегубов.

На вопрос о том, насколько близко к линии фронта и границе будут находиться ближайшие из запланированных школ, начальник ХОВА ответил следующим образом: «Там, где есть дети, там мы всюду планируем строить подземные школы. Потому что им нужно будет учиться. Кроме, например, Великобурлукской громады – там до линии фронта от крайнего населенного пункта осталось всего 15 километров. То есть, это, скажем так, серая зона уже, где ведутся активные боевые действия. Потому мы этот населенный пункт не рассматриваем. В Дергачах мы уже реализуем подземную школу. И там уже на завершающем этапе строительство. Уже 90% исполнения. Мы уже завершим с 1 января, больше 500 детей пойдут в школу. Будем реализовывать там еще один проект. Дальше, может быть (сейчас еще думаем), в Циркунах появится такая подземная школа«.

Синегубов пояснил, что подземные школы являются строениями двойного назначения. Часто такое укрытие становится единственным бомбоубежищем на весь населенным пункт. Как, например, школа в Коротиче — до ее появления местным жителям в случае российских воздушных атак было негде укрыться, кроме как в собственных погребах и подвалах.

Также начальник ХОВА ответил на критику, которая звучала в адрес администрации после разрушения «Шахедами» реконструированного лицея в Печенегах.

«Во-первых, этот проект восстановления начинался после деоккупации, в 2022 году. И там находились, в этом населенном пункте, около 2000 человек. И там были дети – вернувшиеся. И запрос, прежде всего, от людей, от громады был: дети должны учиться, нам нужна школа. Это первое. Второе: мы предусматривали строительство без оборудования, просто нам нужно было восстановить конструктив этого заведения. Далее. Третье. Мы там строим подземную школу. Там подземная школа будет, укрытие тоже», — заявил Синегубов.

Отметим, что сейчас аналогичные претензии в расточительстве в соцсетях появились в связи с реконструкцией школы в Чугуеве (восстановленный за 300 млн грн лицей вновь существенно разрушен в результате обстрела 12 октября). «Примером безумного расточительства в прифронтовых регионах» назвал восстановление лицея, в частности, популярный блогер Денис Казанский.