Ситуація в Чугуєві після атаки БпЛА: один мікрорайон залишається без світла

Події 11:59   18.10.2025
Олена Нагорна
Ситуація в Чугуєві після атаки БпЛА: один мікрорайон залишається без світла Фото: АТ “Харківобленерго”

Майже у всіх мікрорайонах Чугуєва Харківської області відновили електропостачання, яке зникло після атаки БпЛА на місто близько 22-ї години 17 жовтня.

Про це повідомила мер міста Галина Мінаєва та констатувала, що ніч була дуже складною для всіх екстрених служб та насамперед енергетиків. Без електрики станом на ранок залишається один із віддалених мікрорайонів Чугуєва.

“Руйнування електромереж тут дуже важкі. Ми провели розширену нараду за участю усіх профільних служб. На ній прийнято рішення прокласти додаткову лінію електропередач на цей мікрорайон. Над вирішенням цього завдання працюємо максимально оперативно – залучені усі необхідні ресурси”, – поінформувала Мінаєва.

Нагадаємо, понад десять БпЛА завдали удару по Чугуєву близько 22-ї години 17 жовтня — майже всі мікрорайони міста були знеструмлені.

Читайте також: FPV-дрон на оптоволокні атакував Lanos на Харківщині: загинув чоловік

Автор: Олена Нагорна
