Ситуация в Чугуеве после атаки БпЛА: один микрорайон остается без света

Происшествия 11:59   18.10.2025
Елена Нагорная
Почти во всех микрорайонах Чугуева Харьковской области восстановили электроснабжение, которое пропало после атаки БпЛА на город около 22 часов 17 октября.

Об этом сообщила мэр города Галина Минаева и констатировала, что ночь была очень сложной для всех экстренных служб и прежде всего энергетиков. Без электричества по состоянию на утро остается один из отдаленных микрорайонов Чугуева.

«Разрушения электросетей здесь очень серьезные. Мы провели расширенное совещание с участием всех профильных служб. На нем принято решение проложить дополнительную линию электропередач на этот микрорайон. Над решением этой задачи работаем максимально оперативно — привлечены все необходимые ресурсы», — сообщила Минаева.

Напомним, более десяти БпЛА нанесли удар по Чугуеву около 22 часов 17 октября — почти все микрорайоны города были обесточены.

Автор: Елена Нагорная
