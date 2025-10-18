Live
  • Сб 18.10.2025
«Загрози немає»: з Лозовеньківського водосховища під Харковом дістали БпЛА

Події 17:57   18.10.2025
Олена Нагорна
«Загрози немає»: з Лозовеньківського водосховища під Харковом дістали БпЛА Фото: Олександр Гололобов/телеграм

З Лозовеньківського водосховища під Харковом витягли елементи російського БпЛА, який впав ще 16 жовтня, повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

“Черкаська Лозова та Чайківка. Фахівцями ДСНС та Національної поліції були вилучені елементи безпілотного літального апарату. Операція пройшла успішно, загрози для населення в цьому місці більше немає”, – запевнив Гололобов у телеграмі.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 16 жовтня у Лозовеньківське водосховище впав вибухонебезпечний об’єкт. Тоді голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов звернувся до рибалок і попросив утриматися від відвідування водосховища до завершення робіт з вилучення вибухового елемента.

Читайте також: Що атакували БпЛА в Чугуєві та обстрілювали сьогодні, розповіли у прокуратурі

Автор: Олена Нагорна
