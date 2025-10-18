Live
«Угрозы нет»: из Лозовеньковского водохранилища под Харьковом достали БпЛА

Происшествия 17:57   18.10.2025
Елена Нагорная
«Угрозы нет»: из Лозовеньковского водохранилища под Харьковом достали БпЛА Фото: Александр Гололобов/Telegram

Из Лозовеньковского водохранилища под Харьковом извлекли элементы российского БпЛА, который упал еще 16 октября, сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.

«Черкасская Лозовая и Чайковка. Специалистами ГСЧС и Национальной полиции были изъяты элементы беспилотного летательного аппарата. Операция прошла успешно, угрозы для населения в этом месте больше нет», — заверил Гололобов в Telegram.

Как сообщала МГ «Объектив», 16 октября в Лозовеньковское водохранилище упал взрывоопасный объект. Тогда глава Малоданиловской громады Александр Гололобов обратился к рыбакам и попросил воздержаться от посещения данного водохранилища до завершения работ по изъятию взрывного элемента.

Читайте также: Что атаковали БпЛА в Чугуеве и обстреливали сегодня, рассказали в прокуратуре

Автор: Елена Нагорная
