На Чернігівщині не можуть повернути світло через безперервну атаку БпЛА

У ніч на 21 жовтня Чернігів та область пережили наймасовішу атаку РФ. Окупанти били балістикою та БпЛА. Внаслідок цього без світла залишилися десятки тисяч мешканців регіону.

Як передає голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, протягом доби на регіон летіла 51 ціль, серед них – дві балістичні ракети.

“На жаль, є два влучання «шахедів»: обʼєкт теплопостачання та енергобʼєкт в двох громадах Чернігівського району. Через це аварійно відключено електростачання у Чернігові та північних громадах області. Наші енергетики працюють над відновленням. Критична інфраструктура переведена на генератори“, – додав Чаус.

Тим часом у Міністерстві енергетики заявили: без світла залишилися десятки тисяч сімей, однак розпочати відновлення зруйнованого поки що неможливо. Все через те, що продовжується безперервна атака російських безпілотників.

“Росіяни навмисно запускають безпілотні літальні апарати, які безперервно кружляють над пошкодженими об’єктами, унеможливлюючи безпечне проведення робіт та свідомо затягуючи гуманітарну кризу. Ремонтні бригади перебувають у повній готовності, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Проте ворог цілеспрямовано цьому перешкоджає. Це є свідомий акт тероризму“, – пишуть у повідомленні.

Крім того, у місті є проблеми із водою. Подачу намагаються відновити, вона вже почала з’являтись, але поки що – частково.

“Вода наявна на перших поверхах гарантовано. Вище — залежно від рельєфу місцевості. У середньому по місту вода доходить до 4–5 поверху. Для мешканців багатоповерхових будинків поруч із багатоповерхівками відкрито водопровідні колонки. Мапу розташування відкритих колонок можна переглянути на офіційному сайті КП “Чернігівводоканал”, – зазначили на підприємстві.