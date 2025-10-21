На Чернігівщині не можуть повернути світло через безперервну атаку БпЛА
У ніч на 21 жовтня Чернігів та область пережили наймасовішу атаку РФ. Окупанти били балістикою та БпЛА. Внаслідок цього без світла залишилися десятки тисяч мешканців регіону.
Як передає голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, протягом доби на регіон летіла 51 ціль, серед них – дві балістичні ракети.
“На жаль, є два влучання «шахедів»: обʼєкт теплопостачання та енергобʼєкт в двох громадах Чернігівського району. Через це аварійно відключено електростачання у Чернігові та північних громадах області. Наші енергетики працюють над відновленням. Критична інфраструктура переведена на генератори“, – додав Чаус.
Тим часом у Міністерстві енергетики заявили: без світла залишилися десятки тисяч сімей, однак розпочати відновлення зруйнованого поки що неможливо. Все через те, що продовжується безперервна атака російських безпілотників.
“Росіяни навмисно запускають безпілотні літальні апарати, які безперервно кружляють над пошкодженими об’єктами, унеможливлюючи безпечне проведення робіт та свідомо затягуючи гуманітарну кризу. Ремонтні бригади перебувають у повній готовності, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Проте ворог цілеспрямовано цьому перешкоджає. Це є свідомий акт тероризму“, – пишуть у повідомленні.
Крім того, у місті є проблеми із водою. Подачу намагаються відновити, вона вже почала з’являтись, але поки що – частково.
“Вода наявна на перших поверхах гарантовано. Вище — залежно від рельєфу місцевості. У середньому по місту вода доходить до 4–5 поверху. Для мешканців багатоповерхових будинків поруч із багатоповерхівками відкрито водопровідні колонки. Мапу розташування відкритих колонок можна переглянути на офіційному сайті КП “Чернігівводоканал”, – зазначили на підприємстві.
Читайте також: «Я не хочу коментувати ці питання»: Терехов про готовність міста до блекауту
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «На Чернігівщині не можуть повернути світло через безперервну атаку БпЛА», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2025 в 11:50;