На Черниговщине не могут вернуть свет из-за беспрерывной атаки БпЛА

В ночь на 21 октября Чернигов и область пережили самую массированную атаку РФ. Оккупанты били баллистикой и БпЛА. В результате без света остались десятки тысяч жителей региона.

Как передает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, в течение суток на регион летела 51 цель, среди них – две баллистические ракеты.

«К сожалению, есть два попадания «Шахедов»: объект теплоснабжения и энергообъект в двух громадах Черниговского района. Из-за этого аварийно отключено электроснабжение в Чернигове и северных громадах области. Наши энергетики работают над восстановлением. Критическая инфраструктура переведена на генераторы», – добавил Чаус.

Тем временем в Министерстве энергетики заявили: без света остались десятки тысяч семей, однако приступить к восстановлению разрушенного пока что невозможно. Все из-за того, что продолжается беспрерывная атака российских беспилотников.

«Россияне намеренно запускают беспилотные летательные аппараты, которые непрерывно кружат над поврежденными объектами, делая невозможным безопасное проведение работ и сознательно затягивая гуманитарный кризис. Ремонтные бригады находятся в полной готовности, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Однако враг целенаправленно этому препятствует. Это сознательный акт терроризма», – пишут в сообщении.

Кроме того, в городе есть проблемы с водой. Подачу пытаются восстановить, она начала появляться, но пока что – частично.

«Вода доступна на первых этажах гарантированно. Выше – в зависимости от рельефа местности. В среднем по городу вода доходит до 4-5 этажа. Для жильцов многоэтажных домов рядом с многоэтажками открыты водопроводные колонки. Карта расположения открытых колонок можно просмотреть на официальном сайте КП «Черниговводоканал», – сообщили на предприятии.