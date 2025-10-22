Live
Автобус із Центрального ринку завтра, 23 жовтня, змінить розклад у Харкові

Транспорт 18:54   22.10.2025
Оксана Якушко
Автобус із Центрального ринку завтра, 23 жовтня, змінить розклад у Харкові

З 23 жовтня автобус №140е змінить розклад руху, повідомляє Харківська міськрада.

З 23 жовтня автобус №140е робитиме останній рейс у робочі та вихідні дні з кінцевої зупинки «Вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок»)» у напрямку до зупинки “Вулиця Беркоса” о 22:00, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства,

Детальний графік роботи маршруту можна прочитати тут.

З понеділка, 20 жовтня, автобус №48 з Північної Салтівки змінив розклад і тепер останній рейс із кінцевої зупинки «Автостанція Салтівська» у напрямку зупинки «Вулиця Соборності України» здійснює о 21:33.

Читайте також: У Харкові сьогодні, 22 жовтня, запровадили графіки погодинних відключень

Автор: Оксана Якушко
