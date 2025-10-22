Live
  • Ср 22.10.2025
  • Харьков  +7°С
  • USD 41.74
  • EUR 48.47

Автобус с Центрального рынка завтра, 23 октября, изменит расписание в Харькове

Транспорт 18:54   22.10.2025
Оксана Якушко
Автобус с Центрального рынка завтра, 23 октября, изменит расписание в Харькове Фото: Василий Голосный

С 23 октября автобус №140э изменит расписание движения, передает Харьковский горсовет.

С 23 октября автобус №140э будет делать последний рейс в рабочие и выходные дни с конечной остановки «Ул. Чеботарская (ст. м. «Центральный рынок»)» по направлению к остановке «Улица Беркоса» в 22:00, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства,

Подробный график работы маршрута можно прочитать здесь.

С понедельника, 20 октября, автобус №48 с Северной Салтовки изменил расписание и теперь последний рейс с конечной остановки «Автостанция Салтовская» по направлению к остановке «Улица Соборности Украины»  совершает в 21:33.

Читайте также: В Харькове сегодня, 22 октября, ввели графики почасовых отключений (очереди)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В Харькове сегодня, 22 октября, ввели графики почасовых отключений (очереди)
В Харькове сегодня, 22 октября, ввели графики почасовых отключений (очереди)
22.10.2025, 14:24
Новости Харькова – главное за 22 октября: удар по детсаду, снова «прилет» БпЛА
Новости Харькова – главное за 22 октября: удар по детсаду, снова «прилет» БпЛА
22.10.2025, 16:18
Последствия ударов по Харькову: детсад атаковал БпЛА с реактивным двигателем
Последствия ударов по Харькову: детсад атаковал БпЛА с реактивным двигателем
22.10.2025, 15:04
Дата начала отопительного сезона на Харьковщине: не изменились ли планы ХОВА
Дата начала отопительного сезона на Харьковщине: не изменились ли планы ХОВА
22.10.2025, 16:15
Взрывы в Харькове: БпЛА атаковали детсад, есть раненые, двое тяжелых (фото)
Взрывы в Харькове: БпЛА атаковали детсад, есть раненые, двое тяжелых (фото)
22.10.2025, 12:36
Момент «прилета» по детсаду в Харькове показала прокуратура (видео)
Момент «прилета» по детсаду в Харькове показала прокуратура (видео)
22.10.2025, 17:52

Новости по теме:

20.10.2025
Автобус с Северной Салтовки изменил расписание движения в Харькове
25.09.2025
Движение в Харькове несколько дней будут перекрывать: как поедет транспорт
05.09.2025
До понедельника перекроют для транспорта улицу в Харькове
19.08.2025
20 августа не будут ходить трамваи в одном из районов Харькова
21.07.2025
Смертельная авария с пассажирским автобусом случилась в Харькове (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Автобус с Центрального рынка завтра, 23 октября, изменит расписание в Харькове», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 октября 2025 в 18:54;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 23 октября автобус №140э изменит расписание движения, передает Харьковский горсовет.".