Автобус с Центрального рынка завтра, 23 октября, изменит расписание в Харькове
Фото: Василий Голосный
С 23 октября автобус №140э изменит расписание движения, передает Харьковский горсовет.
С 23 октября автобус №140э будет делать последний рейс в рабочие и выходные дни с конечной остановки «Ул. Чеботарская (ст. м. «Центральный рынок»)» по направлению к остановке «Улица Беркоса» в 22:00, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства,
Подробный график работы маршрута можно прочитать здесь.
С понедельника, 20 октября, автобус №48 с Северной Салтовки изменил расписание и теперь последний рейс с конечной остановки «Автостанция Салтовская» по направлению к остановке «Улица Соборности Украины» совершает в 21:33.
Читайте также: В Харькове сегодня, 22 октября, ввели графики почасовых отключений (очереди)
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Автобус с Центрального рынка завтра, 23 октября, изменит расписание в Харькове», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 22 октября 2025 в 18:54;