Автобус с Центрального рынка завтра, 23 октября, изменит расписание в Харькове

С 23 октября автобус №140э изменит расписание движения, передает Харьковский горсовет.

С 23 октября автобус №140э будет делать последний рейс в рабочие и выходные дни с конечной остановки «Ул. Чеботарская (ст. м. «Центральный рынок»)» по направлению к остановке «Улица Беркоса» в 22:00, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства,

Подробный график работы маршрута можно прочитать здесь.

С понедельника, 20 октября, автобус №48 с Северной Салтовки изменил расписание и теперь последний рейс с конечной остановки «Автостанция Салтовская» по направлению к остановке «Улица Соборности Украины» совершает в 21:33.