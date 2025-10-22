Дата початку опалювального сезону на Харківщині: чи не змінилися плани ХОВА

Орієнтовна дата початку опалювального сезону на Харківщині так і залишається 1 листопада. Про це повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Щодо опалення населення – орієнтир 1 листопада, однак будемо вважати на погодні умови, якщо температура буде критична, то будемо прийняти рішення щодо опалювального сезону. Це не стосується нашої соціальної сфери – медзаклади, дитсадки, там, де є офлайн навчання або змішана форма, там будемо приймати рішення індивідуально. Деякі громади вже запустили опалення, однак це індивідуальні котельні на твердому паливі. Щодо газової мережі – це все індивідуально», – зазначив голова ХОВА.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Нагадаємо, 10 жовтня голова ХОВА Олег Синєгубов зазначав, що Харківська область готова до опалювального сезону на 98%. Він розповів: спершу батареї нагріються на об’єктах соцінфраструктури – школи, дитячі садочки, лікарні. А побутовим споживачам, орієнтовно, готуються подати тепло 1 листопада. Однак будуть дивитись на погодні умови.