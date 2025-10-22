Live
Дата начала отопительного сезона на Харьковщине: не изменились ли планы ХОВА

Записано 16:15   22.10.2025
Виктория Яковенко
Дата начала отопительного сезона на Харьковщине: не изменились ли планы ХОВА Скриншот

Ориентировочная дата начала отопительного сезона на Харьковщине так и остается 1 ноября. Об этом сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Об отоплении населения – ориентир 1 ноября, однако будем смотреть на погодные условия, если температура будет критическая, то будем принять решение относительно отопительного сезона. Это не касается нашей социальной сферы – медучреждения, детсады, там, где есть офлайн обучение или смешанная форма, там будем принимать решения индивидуально. Некоторые громад уже запустили отопление, однако это индивидуальные котельные на твердом топливе. Относительно газовой сети – это все индивидуально», — отметил глава ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, 10 октября глава ХОВА Олег Синегубов отмечал, что Харьковская область готова к отопительному сезону на 98%. Он рассказал: сначала батареи нагреются на объектах социнфраструктуры – школы, детские сады, больницы. А бытовым потребителям ориентировочно готовятся подать тепло 1 ноября. Однако будут смотреть погодные условия.

Автор: Виктория Яковенко
