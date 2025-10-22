Live
  • Ср 22.10.2025
  • Харків  +9°С
  • USD 41.74
  • EUR 48.47

Харків вдруге за день атакував БпЛА, де «прилетіло» – Терехов

Події 14:16   22.10.2025
Вікторія Яковенко
Харків вдруге за день атакував БпЛА, де «прилетіло» – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар ворожого БпЛА по Індустріальному району Харкова.

Наразі наслідки уточнюють.

Нагадаємо, раніше вибухи чули у Харкові близько 10:50. Мер Ігор Терехов повідомив, що під удар потрапив Холодногірський район. Пізніше уточнив, що ворог атакував БпЛА дитячий садочок, на місці удару виникла пожежа. Зазначалось, що всіх дітей евакуювали з будівлі. Терехов розповів, що зафіксували влучання трьох «шахедів». Одна людина загинула, серед шістьох постраждалих – п’ятеро комунальників. Після удару ворог почав поширювати інформацію, що нібито влучання сталося «через роботу ППО». Цей фейк РФ вже спростували у Центрі протидії дезінформації. За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, армія РФ атакувала Харків БпЛА «Герань-2» з реактивним двигуном.

Читайте також: Рух на Коцарський обмежили після атаки, слідство займеться дитсадком – мер

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові сьогодні, 22 жовтня, запровадили графіки погодинних відключень
У Харкові сьогодні, 22 жовтня, запровадили графіки погодинних відключень
22.10.2025, 14:24
Вибухи в Харкові: БпЛА атакували дитсадок, є поранені, двоє важких (фото)
Вибухи в Харкові: БпЛА атакували дитсадок, є поранені, двоє важких (фото)
22.10.2025, 12:36
Три «шахеди» влучили у дитсадок в Харкові, серед поранених – комунальники 📹
Три «шахеди» влучили у дитсадок в Харкові, серед поранених – комунальники 📹
22.10.2025, 12:07
Фото з місця «прильоту» по дитсадку в Харкові показав Зеленський
Фото з місця «прильоту» по дитсадку в Харкові показав Зеленський
22.10.2025, 12:26
Удар по дитсадку в Харкові: РФ вже вигадала фейк-виправдання – ЦПД
Удар по дитсадку в Харкові: РФ вже вигадала фейк-виправдання – ЦПД
22.10.2025, 12:57
Новини Харкова – головне за 22 жовтня: удар по дитсадку, знову “приліт” БпЛА
Новини Харкова – головне за 22 жовтня: удар по дитсадку, знову “приліт” БпЛА
22.10.2025, 14:45

Новини за темою:

22.10.2025
Рух на Коцарський обмежили після атаки, слідство займеться дитсадком – мер 📹
22.10.2025
Три «шахеди» влучили у дитсадок в Харкові, серед поранених – комунальники 📹
21.10.2025
Новини Харкова – головне за 21 жовтня: масований удар КАБами по місту
21.10.2025
Харків атакували КАБами, вже дев’ятеро постраждалих – Терехов
20.10.2025
Ворожий БпЛА впав у Харкові – Терехов


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Харків вдруге за день атакував БпЛА, де «прилетіло» – Терехов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2025 в 14:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар ворожого БпЛА по Індустріальному району Харкова.".