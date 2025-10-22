Харків вдруге за день атакував БпЛА, де «прилетіло» – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар ворожого БпЛА по Індустріальному району Харкова.
Наразі наслідки уточнюють.
Нагадаємо, раніше вибухи чули у Харкові близько 10:50. Мер Ігор Терехов повідомив, що під удар потрапив Холодногірський район. Пізніше уточнив, що ворог атакував БпЛА дитячий садочок, на місці удару виникла пожежа. Зазначалось, що всіх дітей евакуювали з будівлі. Терехов розповів, що зафіксували влучання трьох «шахедів». Одна людина загинула, серед шістьох постраждалих – п’ятеро комунальників. Після удару ворог почав поширювати інформацію, що нібито влучання сталося «через роботу ППО». Цей фейк РФ вже спростували у Центрі протидії дезінформації. За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, армія РФ атакувала Харків БпЛА «Герань-2» з реактивним двигуном.
Новини за темою:
Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, атака БпЛА, новини Харкова;
