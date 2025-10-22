Live
Харьков второй раз за день атаковал БпЛА, где «прилетело» — Терехов

Происшествия 14:16   22.10.2025
Виктория Яковенко
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе вражеского БпЛА по Индустриальному району Харькова.

Последствия уточняют.

Напомним, ранее взрывы слышали в Харькове около 10:50. Мэр Игорь Терехов сообщил, что под ударом был Холодногорский район. Позже уточнил, что враг атаковал БпЛА детский сад, на месте удара возник пожар. Отмечалось, что всех детей эвакуировали из здания. Терехов рассказал, что зафиксировали попадание трех «Шахедов». Один человек погиб, среди шести пострадавших – пятеро коммунальщиков. После удара враг начал распространять информацию, что якобы попадание произошло «из-за работы ПВО». Этот фейк РФ уже опровергли в Центре противодействия дезинформации. По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, армия РФ атаковала Харьков БпЛА «Герань-2» с реактивным двигателем.

Читайте также: Движение на Коцарской ограничили, следствие займется детсадом – Терехов 

