Харьков второй раз за день атаковал БпЛА, где «прилетело» — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе вражеского БпЛА по Индустриальному району Харькова.
Последствия уточняют.
Напомним, ранее взрывы слышали в Харькове около 10:50. Мэр Игорь Терехов сообщил, что под ударом был Холодногорский район. Позже уточнил, что враг атаковал БпЛА детский сад, на месте удара возник пожар. Отмечалось, что всех детей эвакуировали из здания. Терехов рассказал, что зафиксировали попадание трех «Шахедов». Один человек погиб, среди шести пострадавших – пятеро коммунальщиков. После удара враг начал распространять информацию, что якобы попадание произошло «из-за работы ПВО». Этот фейк РФ уже опровергли в Центре противодействия дезинформации. По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, армия РФ атаковала Харьков БпЛА «Герань-2» с реактивным двигателем.
Читайте также: Движение на Коцарской ограничили, следствие займется детсадом – Терехов
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, Игорь Терехов, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Харьков второй раз за день атаковал БпЛА, где «прилетело» — Терехов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 22 октября 2025 в 14:16;