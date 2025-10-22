Сьогодні 22 жовтня 2025: яке свято та день в історії

22 жовтня 1995 року відбулася інтронізація патріарха Київського (УПЦ КП) Філарета. У 1962-му президент США Джон Кеннеді оголосив повітряну та морську блокаду Куби. У 1937-му агенти НКВС заарештували митрополита Київського та всієї України Василя Липківського. У 1850-му Густав Фехнер заснував психофізику. У 1797-му француз Андре-Жак Гарнерен першим в історії стрибнув із парашутом.

Свята та пам’ятні дати 22 жовтня

22 жовтня у світі – Міжнародний день обізнаності про заїкання.

У середу третього повного тижня жовтня відзначають День помічника лікаря (асистента).

Також сьогодні: Міжнародний день захисту чоловічої нервової системи від насильницьких дій з боку жінки, День Фехнера, День австрійського ігристого вина, Міжнародний день CAPS LOCK.

<br />

22 жовтня в історії

22 жовтня 1797 року французький повітроплавець Андре-Жак Гарнерен здійснив перший історії людства стрибок з парашутом. Докладніше.

22 жовтня 1797 року французький повітроплавець Андре-Жак Гарнерен здійснив перший в історії людства стрибок з парашутом. Докладніше.

22 жовтня 1850 року вважається днем ​​народження психофізики – науки, яка кількісно досліджує зв’язок між фізичними подразниками та психічним відчуттям (або простіше – між тілом і мозком). Так точно дата відома, оскільки вказана фундатором психофізики Густавом Фехнером. Докладніше.

22 жовтня 1937 року агенти НКВС заарештували митрополита Київського та всієї України Василя Липківського. Докладніше.

22 жовтня 1962 року президент США Джон Кеннеді в телевізійному виступі підтвердив, що американська розвідка виявила присутність радянських ракет на Кубі та оголосив військово-морську блокаду. Докладніше.

22 жовтня 1995 року відбулася інтронізація патріарха Київського та всієї Руси-України (УПЦ КП) Філарета. Докладніше.

22 жовтня 2022 року в Харківській області розпочалися перші віялові відключення електрики часів повномасштабного вторгнення.

Церковне свято 22 жовтня

22 жовтня вшановують пам’ять рівноапостольного Аверкія, єпископа Ієрапольського, чудотворця. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 22 жовтня немає дощу, то наступний рік буде неврожайним.

Якщо пішла сильна злива — ще довго буде дощити.

Ясний і сонячний день — до похолодання.

Що не можна робити 22 жовтня

День невдалий для домашніх справ і прибирання.

Не можна скандалити та лаятися.