Сегодня 22 октября 2025: какой праздник и день в истории

22 октября 1995 года состоялась интронизация патриарха Киевского (УПЦ КП) Филарета. В 1962-м президент США Джон Кеннеди объявил воздушную и морскую блокаду Кубы. В 1937-м агенты НКВД арестовали митрополита Киевского и всея Украины Василия Липковского. В 1850-м Густав Фехнер основал психофизику. В 1797-м француз Андре-Жак Гарнерен первым в истории прыгнул с парашютом.

Праздники и памятные даты 22 октября

22 октября в мире – Международный день осведомленности о заикании.

В среду третьей полной недели октября отмечают День помощника врача (ассистента).

Также сегодня: Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины, День Фехнера, День австрийского игристого вина, Международный день CAPS LOCK.

<br />

22 октября в истории

22 октября 1797 года французский воздухоплаватель Андре-Жак Гарнерен совершил первый в истории человечества прыжок с парашютом. Подробнее.

22 октября 1850 года считается днем ​​рождения психофизики – науки, которая количественно исследует связь между физическими раздражителями и психическим ощущением (или проще – между телом и мозгом). Так точно дата известна, поскольку указана основателем психофизики Густавом Фехнером. Подробнее.

22 октября 1937 года агенты НКВД арестовали митрополита Киевского и всей Украины Василия Липковского. Подробнее.

22 октября 1962 года президент США Джон Кеннеди в телевизионном выступлении подтвердил, что американская разведка обнаружила присутствие советских ракет на Кубе и объявил военно-морскую блокаду. Подробнее.

22 октября 1995 года состоялась интронизация патриарха Киевского и всея Руси-Украины (УПЦ КП) Филарета. Подробнее.

22 октября 2022 года в Харьковской области начались первые веерные отключения электричества времен полномасштабного вторжения.

Церковный праздник 22 октября

22 октября чтят память равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца. Подробнее.

Народные приметы

Если 22 октября нет дождя, следующий год будет неурожайным.

Если пошел сильный ливень — еще долго будет дождить.

Ясный и солнечный день – к похолоданию.

Что нельзя делать 22 октября

День неудачный для домашних дел и уборки.

Нельзя скандалить и ругаться.