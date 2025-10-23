Де наступав ворог на Харківщині, повідомили в Генштабі

Вранці 23 жовтня у Генштабі ЗСУ поінформували про бої, які були в Харківській області.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися вісім разів біля Вовчанська.

На Куп’янському – зафіксували чотири атаки РФ біля Піщаного, Петропавлівки та Куп’янська.

“Загалом протягом минулої доби відбулося 126 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням 29 ракет, 95 авіаційних ударів, скинувши при цьому 176 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4847 обстрілів, з них 106 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6530 дронів-камікадзе“, – уточнили в ГШ.

Втрати ЗС РФ, за інформацією Генштабу, такі: