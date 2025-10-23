Где наступал враг на Харьковщине, сообщили в Генштабе
Утром 23 октября в Генштабе ВСУ проинформировали о боях, которые были в Харьковской области.
На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться восемь раз около Волчанска.
На Купянском – зафиксировали четыре атаки РФ около Песчаного, Петропавловки и Купянска.
«Всего за прошедшие сутки произошло 126 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением 29 ракет, 95 авиационных ударов, сбросив при этом 176 управляемых бомб. Кроме того, совершил 4847 обстрелов, из них 106 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6530 дронов-камикадзе», – уточнили в ГШ.
Потери ВС РФ, по информации Генштаба, такие:
Читайте также: ВСУ, вероятно, контратаковали в Купянске и в районе Мирового – ISW
