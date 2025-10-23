Live
  • Чт 23.10.2025
  • Харьков  +5°С
  • USD 41.76
  • EUR 48.37

ВСУ, вероятно, контратаковали в Купянске и в районе Мирового – ISW

Украина 07:19   23.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
ВСУ, вероятно, контратаковали в Купянске и в районе Мирового – ISW

Ранее российские блогеры сообщили о том, что ВС РФ продвинулись на Южно-Слобожанском направлении, пишут в Институте изучения войны (ISW). В частности, в Волчанске, около Тихого и Синельниково. 

Однако эта информация оказалась неправдивой, отметили аналитики. Тем временем ситуация на Великобурлукском направлении, в целом, – без изменений. А украинские воины сообщили, что из-за ухудшения погодных условий враг начал передвигаться на легких транспортных средствах.

«21 и 22 октября русские войска атаковали юго-восточнее Великого Бурлука в направлении Бологовки. Российский блогер утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Мелового, Хатнего (оба к северо-востоку от Великого Бурлука) и Отрадного (восточнее Великого Бурлука)», – отметили эксперты.

Не смогли продвинуться россияне и на Купянщине. Однако есть информация о некоторых успехах СОУ.

«Российские блогеры утверждали, что украинские войска контратаковали в самом Купянске и возле Мирового (к северу от Купянска) в направлении Купянска», – добавили в ISW.

Читайте также: Последствия ударов по Харькову: детсад атаковал БпЛА с реактивным двигателем

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Графики отключений завтра, 23 октября, будут действовать в Харькове и области
Графики отключений завтра, 23 октября, будут действовать в Харькове и области
22.10.2025, 20:38
В Харькове сегодня, 22 октября, ввели графики почасовых отключений (очереди)
В Харькове сегодня, 22 октября, ввели графики почасовых отключений (очереди)
22.10.2025, 14:24
Ночью заморозки, днем ​​+14. Прогноз погоды на 23 октября в Харькове и области
Ночью заморозки, днем ​​+14. Прогноз погоды на 23 октября в Харькове и области
22.10.2025, 21:59
Дата начала отопительного сезона на Харьковщине: не изменились ли планы ХОВА
Дата начала отопительного сезона на Харьковщине: не изменились ли планы ХОВА
22.10.2025, 16:15
Новости Харькова – главное за 22 октября: удар по детсаду, снова «прилет» БпЛА
Новости Харькова – главное за 22 октября: удар по детсаду, снова «прилет» БпЛА
22.10.2025, 22:33
Новости Харькова – главное за 23 октября: смертельный пожар
Новости Харькова – главное за 23 октября: смертельный пожар
23.10.2025, 07:42

Новости по теме:

22.10.2025
ISW: враг заявил о «победах» на двух направлениях Харьковщины – так ли это
21.10.2025
ВСУ могли вернуть территории на трех направлениях Харьковщины – ISW
20.10.2025
ISW: в РФ пишут об успехах на севере, Купянском, Великобурлукском направлениях
18.10.2025
ISW дал оценку заявлениям РФ о продвижении в Купянске и захвате Песчаного
17.10.2025
ISW: россияне захватили большую часть высоток на севере Купянска


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «ВСУ, вероятно, контратаковали в Купянске и в районе Мирового – ISW», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 октября 2025 в 07:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ранее российские блогеры писали о том, что ВС РФ продвинулись на Южно-Слобожанском направлении, пишут в Институте изучения войны (ISW). ".