ВСУ, вероятно, контратаковали в Купянске и в районе Мирового – ISW

Ранее российские блогеры сообщили о том, что ВС РФ продвинулись на Южно-Слобожанском направлении, пишут в Институте изучения войны (ISW). В частности, в Волчанске, около Тихого и Синельниково.

Однако эта информация оказалась неправдивой, отметили аналитики. Тем временем ситуация на Великобурлукском направлении, в целом, – без изменений. А украинские воины сообщили, что из-за ухудшения погодных условий враг начал передвигаться на легких транспортных средствах.

«21 и 22 октября русские войска атаковали юго-восточнее Великого Бурлука в направлении Бологовки. Российский блогер утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Мелового, Хатнего (оба к северо-востоку от Великого Бурлука) и Отрадного (восточнее Великого Бурлука)», – отметили эксперты.

Не смогли продвинуться россияне и на Купянщине. Однако есть информация о некоторых успехах СОУ.

«Российские блогеры утверждали, что украинские войска контратаковали в самом Купянске и возле Мирового (к северу от Купянска) в направлении Купянска», – добавили в ISW.