ЗСУ, ймовірно, контратакували у Куп'янську та в районі Мирового – ISW

Україна 07:19   23.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ЗСУ, ймовірно, контратакували у Куп’янську та в районі Мирового – ISW

Раніше російські блогери розповідали про те, що ЗС РФ просунулась на Південно-Слобожанському напрямку, пишуть в Інституті вивчення війни (ISW). Зокрема, у Вовчанську, біля Тихого та Синельникового. 

Однак ця інформація виявилася неправдивою, зазначають аналітики. Тим часом ситуація на Великобурлуцькому напрямку загалом – без змін. А українські воїни повідомили, що через погіршення погодних умов ворог почав пересуватися на легких транспортних засобах.

“21 та 22 жовтня російські війська атакували на південний схід від Великого Бурлука у напрямку Бологівки. Російський блогер стверджував, що українські війська контратакували поблизу Мілового, Хатнього (обидва на північний схід від Великого Бурлука) та Одрадного (на схід від Великого Бурлука)”, – повідомили експерти.

Не змогли просунутися росіяни на Куп’янщині. Однак є інформація про деякі успіхи СОУ.

“Російські блогери стверджували, що українські війська контратакували в самому Куп’янську та біля Мирового (на північ від Куп’янська) в напрямку Куп’янська”, – додали в ISW.



Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
