Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою до 50 тисяч гривень
Станом на 23 жовтня в Харківській області актуальні 3036 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія машиніста екскаватора із зарплатою 50 тисяч гривень. Головний бухгалтер матиме 38600, а апаратник змішування – 30250.
Фахівець з технічної підтримки електронних комунікацій зароблятиме 30 тисяч, друкар-тиснильник – 29980, газорізальник – 22600, технолог – 22 тисячі, помічник керівника підприємства – 20 тисяч, керівник групи – 19940, а акумуляторник – 17 тисяч.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефонами: 0800 219 729.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вакансії, зарплата, новини Харкова, робота, хова;
Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2025 в 16:15;