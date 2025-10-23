Live
Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою до 50 тисяч гривень

Суспільство 16:15   23.10.2025
Вікторія Яковенко
Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою до 50 тисяч гривень Фото: ХОВА

Станом на 23 жовтня в Харківській області актуальні 3036 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія машиніста екскаватора із зарплатою 50 тисяч гривень. Головний бухгалтер матиме 38600, а апаратник змішування – 30250.

Фахівець з технічної підтримки електронних комунікацій зароблятиме 30 тисяч, друкар-тиснильник – 29980, газорізальник – 22600, технолог – 22 тисячі, помічник керівника підприємства – 20 тисяч, керівник групи – 19940, а акумуляторник – 17 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефонами: 0800 219 729.

Автор: Вікторія Яковенко
Дитина загубилась у метро в Харкові: чи знайшли її рідних
23.10.2025, 16:46
23 жовтня графіки погодинних відключень діятимуть у Харкові й області
22.10.2025, 20:38
Де на Харківщині можуть не включити опалення: коментар Синєгубова (відео)
23.10.2025, 13:41
Новини Харкова – головне за 23 жовтня: загинув рятувальник, атака на Лозову
23.10.2025, 16:18
Синєгубов розповів про стан постраждалих після обстрілу Харкова (відео)
23.10.2025, 13:10
Сесія облради пройшла в Харкові: що ухвалили депутати
23.10.2025, 14:20

