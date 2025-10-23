Live
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой до 50 тысяч гривен

Общество 16:15   23.10.2025
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой до 50 тысяч гривен

По состоянию на 23 октября в Харьковской области актуальны 3036 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия машиниста экскаватора с зарплатой в 50 тысяч гривен. Главный бухгалтер будет иметь 38600, а аппаратчик смешивания – 30250.

Специалист по технической поддержке электронных коммуникаций будет зарабатывать 30 тысяч, печатник-тислитель – 29980, газорезчик – 22600, технолог – 22 тысячи, помощник руководителя предприятия – 20 тысяч, руководитель группы – 19940, а аккумуляторщик – 17 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефонам: 0800 219 729.

Читайте также: Ситуацию с вакансиями на Харьковщине описала эксперт сайта по поиску работы

Автор: Виктория Яковенко
