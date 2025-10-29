Live
Українські війська могли просунутися в центральній частині Вовчанська – ISW

Україна 07:40   29.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У зведенні 29 жовтня в Інституті вивчення війни (ISW) спростували заяви росіян про нібито успіхи ЗС РФ на Куп’янському та Великобурлуцькому напрямах, а також проаналізували ситуацію на півночі від Харкова. 

Згідно з геолокаційними відеозаписами, українські війська утримують позиції в центральній частині Вовчанська. Хоча раніше росіяни заявляли, що змогли захопити ці території в місті. Аналітики пояснюють: це може говорити про те, що українські війська відбили раніше окуповану частину Вовчанська.

“Непідтверджені твердження: російський блогер стверджував, що російські війська просунулися в межах Вовчанська, на захід від Синельникова та в його межах, а також поблизу Тихого (обидва на північний схід від Харкова)”, – пишуть в ISW.

Непідтвердженою залишилася інформація ворога і про просування окупантів біля Хатнього на Великобурлуцькому напрямку.

“Непідтверджені твердження: російський блогер стверджував, що російські війська просунулися в Курилівці (на південний схід від Куп’янська)”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

Бої на Куп’янському напрямку, додали експерти, бої йшли на сході від Куп’янська, поблизу Кам’янки, Піщаного та Степової Новоселівки.

Читайте також: На заяви росіян про оточення Куп’янська відповіли в Об’єднаних силах 📹

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
