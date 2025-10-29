Live
Украинские войска могли продвинуться в центральной части Волчанска – ISW

Украина 07:40   29.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
В сводке 29 октября в Институте изучения войны (ISW) опровергли заявления россиян о якобы успехах ВС РФ на Купянском и Великобурлукском направлениях, а также проанализировали ситуацию на севере от Харькова. 

Согласно геолокационным видеозаписям, украинские войска удерживают позиции в центральной части Волчанска. Хотя ранее россияне заявляли, что смогли захватить данные территории в городе. Аналитики объясняют: это может говорить о том, что украинские войска отбили ранее оккупированную часть Волчанска.

«Неподтвержденные утверждения: российский блогер утверждал, что русские войска продвинулись в пределах Волчанска, к западу от Синельникова и в его пределах, а также вблизи Тихого (оба к северо-востоку от Харькова)», – пишут в ISW.

Неподтвержденной осталась информация врага и о продвижении оккупантов около Хатнего на Великобурлукском направлении.

«Неподтвержденные утверждения: российский блогер утверждал, что русские войска продвинулись в Куриловке (юго-восточнее Купянска)», – отметили в Институте изучения войны.

Бои на Купянском направлении, добавили эксперты, бои шли на востоке от Купянска, вблизи Каменки, Песчаного и Степной Новоселовки.

Читайте также: На заявления россиян об окружении Купянска ответили в Объединенных силах 📹

Автор: Николь Костенко-Лагутина
