Украинские войска могли продвинуться в центральной части Волчанска – ISW
В сводке 29 октября в Институте изучения войны (ISW) опровергли заявления россиян о якобы успехах ВС РФ на Купянском и Великобурлукском направлениях, а также проанализировали ситуацию на севере от Харькова.
Согласно геолокационным видеозаписям, украинские войска удерживают позиции в центральной части Волчанска. Хотя ранее россияне заявляли, что смогли захватить данные территории в городе. Аналитики объясняют: это может говорить о том, что украинские войска отбили ранее оккупированную часть Волчанска.
«Неподтвержденные утверждения: российский блогер утверждал, что русские войска продвинулись в пределах Волчанска, к западу от Синельникова и в его пределах, а также вблизи Тихого (оба к северо-востоку от Харькова)», – пишут в ISW.
Неподтвержденной осталась информация врага и о продвижении оккупантов около Хатнего на Великобурлукском направлении.
«Неподтвержденные утверждения: российский блогер утверждал, что русские войска продвинулись в Куриловке (юго-восточнее Купянска)», – отметили в Институте изучения войны.
Бои на Купянском направлении, добавили эксперты, бои шли на востоке от Купянска, вблизи Каменки, Песчаного и Степной Новоселовки.
Дата публикации материала: 29 октября 2025 в 07:40