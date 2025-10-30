Live
Сьогодні 30 жовтня 2025: який день в історії

Календар 06:00   30.10.2025
Оксана Горун
Сьогодні 30 жовтня 2025: який день в історії

30 жовтня – день народження харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка. В Україні – День працівників підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків. У цей день 2024 року російська армія вдарила бомбою ФАБ-500 по 9-поверхівці на вулиці Нескорених у Харкові. Загинули троє людей – два хлопчики 12 та 15 років і молодий чоловік. У 1987 році в Києві дебютував гурт “Воплі Відоплясова”. У 1961-му СРСР підірвав “цар-бомбу”. У 1918-му капітулювала в Першій світовій війні Османська імперія. У 1888-му запатентували кулькову ручку.

Свята та пам’ятні дати 30 жовтня

30 жовтня 25-ту річницю від дня створення відзначає харківська 92-га ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка.

В Україні –  День працівників підрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків.

У світі –  Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів.

Також сьогодні: День поінформованості про цукрову залежність, Міжнародний день вина “Каріньян”.

30 жовтня в історії

30 жовтня 1888 року винахідник-самоук із США Джон Лауд отримав патент на кулькову ручку. При цьому ручки він так і не запустив у виробництво, бо не зміг “перемогти” чорнило. Докладніше.

30 жовтня 1918 року Османська імперія капітулювала в Першій світовій війні. Докладніше.

30 жовтня 1961 року СРСР підірвав термоядерну “цар-бомбу”, потужність вибуху якої була 58,6 мегатонни. Докладніше.

Цар-бомба - кузькина мати
Фото: wikipedia.org

30 жовтня 1987 року в Києві дебютував український рок-гурт “Воплі Відоплясова”. Докладніше.

30 жовтня 2024 року російська армія вдарила бомбою ФАБ-500 по 9-поверхівці на вулиці Нескорених у Харкові. Загинули троє людей – два хлопчики 12 та 15 років і молодий чоловік. Їхні тіла деблокували з-під завалів наступного дня – пошуково-рятувальна операція тривала до вечора 31 жовтня. Ще 36 людей від цього “прильоту” постраждали.

Церковне свято 30 жовтня

30 жовтня вшановують пам’ять священномученика Зиновiя, єпископа Егейського, і сестри його мучениці Зиновії. Докладніше. 

Народні прикмети

Якщо до дому прилетіло багато синиць, то буде похолодання.

Якщо синиці клюють кору на деревах — на дощову і сиру погоду.

Якщо вранці співають птахи — чекайте на холодну погоду.

Що не можна робити 30 жовтня

Не можна шкодити рослинам: ламати гілки дерев, вирубувати чагарники чи витоптувати траву.

Не можна на самоті йти в ліс.

Автор: Оксана Горун
