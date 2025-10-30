Сегодня 30 октября 2025: какой день в истории

30 октября – день рождения харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко. В Украине – День работников подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В этот день 2024 года российская армия ударила бомбой ФАБ-500 по 9-этажке на улице Непокоренных в Харькове. Погибли три человека – два мальчика 12 и 15 лет и молодой человек. В 1987-м в Киеве дебютировала группа «Вопли Видоплясова». В 1961-м СССР взорвал «царь-бомбу». В 1918-м капитулировала в Первой мировой войне Османская империя. В 1888-м запатентовали шариковую ручку.

Праздники и памятные даты 30 октября

30 октября 25-ю годовщину со дня создания отмечает харьковская 92-я ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко.

В Украине – День работников подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

В мире – Международный день ортопедических медсестер и медбратьев.

Также сегодня: День осведомленности о сахарной зависимости, Международный день вина «Кариньян».

30 октября в истории

30 октября 1888 года изобретатель-самоучка из США Джон Лауд получил патент на шариковую ручку. При этом ручки он так и не запустил в производство, потому что не мог «победить» чернила. Подробнее.

30 октября 1918 года Османская империя капитулировала в Первой мировой войне. Подробнее.

30 октября 1961 года СССР подорвал термоядерную «царь-бомбу», мощность взрыва которой была 58,6 мегатонны. Подробнее.

30 октября 1987 года в Киеве дебютировала украинская рок-группа «Вопли Видоплясова». Подробнее.

30 октября 2024 года российская армия ударила бомбой ФАБ-500 по 9-этажке на улице Непокоренных в Харькове. Погибли три человека – два мальчика 12 и 15 лет и молодой человек. Их тела деблокировали из-под завалов на следующий день – поисково-спасательная операция продолжалась до вечера 31 октября. Еще 36 человек от этого «прилета» пострадали.

Церковный праздник 30 октября

30 октября чтят память священномученика Зиновия, епископа Эгейского, и сестры его мученицы Зиновии. Подробнее.

Народные приметы

Если в дом прилетело много синиц, то будет похолодание.

Если синицы клюют кору на деревьях – к дождливой и сырой погоде.

Если утром поют птицы – ждите холодную погоду.

Что нельзя делать 30 октября

Нельзя вредить растениям: ломать ветки деревьев, вырубать кустарники или вытаптывать траву.

Нельзя в одиночестве идти в лес.