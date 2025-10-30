Три бої йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу Фиголівки та у бік Колодязного.
На Куп’янському напрямку українські воїни відбили чотири атаки окупантів, ще три бої тривають. Ворог намагається прорватись у районі Степової Новоселівки та у бік Піщаного й Петропавлівки.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 70 боїв, зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, у зведенні 30 жовтня в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили про просування росіян на Харківщині. Так, згідно з геолокаційними кадрами, нещодавно армія РФ змогла захопити нові території в центральній частині Куп’янська. Також експерти зафіксували, що ЗСУ намагалися відбити частину земель у місті, але поки що – марно.
Читайте також: Путін заявив про «оточення Куп’янська». В ЗСУ й МВС спростували це (відео)
