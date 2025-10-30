Три боя идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили две атаки противника вблизи Фиголовки и в сторону Колодезного.
На Купянском направлении украинские воины отбили четыре атаки оккупантов, еще три боя продолжаются. Враг пытается прорваться в районе Степовой Новоселовки и в сторону Песчаного и Петропавловки.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 70 боев, отметили в Генштабе.
Напомним, в своде 30 октября в Институте изучения войны (ISW) сообщили о продвижении россиян в Харьковской области. Так, согласно геолокационным кадрам, недавно армия РФ смогла захватить новые территории в центральной части Купянска. Также эксперты зафиксировали, что ВСУ пытались отбить часть земель в городе, но пока тщетно.
Читайте также: Путин заявил об «окружении Купянска». В ВСУ и МВД опровергли это (видео)
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, Генштаб ВСУ, зведення, фронт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Три боя идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 30 октября 2025 в 16:48;