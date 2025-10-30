Live
Три боя идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:48   30.10.2025
Виктория Яковенко
Три боя идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили две атаки противника вблизи Фиголовки и в сторону Колодезного.

На Купянском направлении украинские воины отбили четыре атаки оккупантов, еще три боя продолжаются. Враг пытается прорваться в районе Степовой Новоселовки и в сторону Песчаного и Петропавловки.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 70 боев, отметили в Генштабе.

Напомним, в своде 30 октября в Институте изучения войны (ISW) сообщили о продвижении россиян в Харьковской области. Так, согласно геолокационным кадрам, недавно армия РФ смогла захватить новые территории в центральной части Купянска. Также эксперты зафиксировали, что ВСУ пытались отбить часть земель в городе, но пока тщетно.

Читайте также: Путин заявил об «окружении Купянска». В ВСУ и МВД опровергли это (видео)

 

Автор: Виктория Яковенко
