Сьогодні 2 листопада 2025: який день в історії

2 листопада в Україні – День працівника соціальної сфери. У цей день 1708 року сталася Батуринська трагедія. У 1938-му відбувся Перший Віденський арбітраж, за підсумками якого Угорщина анексувала південну Словаччину та частину Карпатської України. У тому ж році харків’янка Валентина Гризодубова стала першою жінкою, якій надали звання Героя СРСР. У 2000-му в лісі біля Таращі на Київщині виявили тіло Георгія Гонгадзе.

Свята та пам’ятні дати 2 листопада

2 листопада в Україні – День працівника соціальної сфери (відзначають у першу неділю листопада).

2 листопада – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.

Також сьогодні: День динамічної нешкідливості, День нульових завдань (перша неділя листопада), римо-католицька церква відзначає День усіх померлих вірних.

2 листопада в історії

2 листопада 1708 року сталася Батуринська трагедія. Московський цар Петро I вирішив помститися гетьманові України Івану Мазепі за союз зі Швецією проти московитів. Докладніше.

2 листопада 1917 року в Києві розпочав роботу III Всеукраїнський військовий з’їзд. На ньому зібралося понад 3000 делегатів, які представляли близько 3 млн українських військових. Докладніше.

2 листопада 1938 року харків’янка Валентина Гризодубова стала першою жінкою, яка отримала звання Героя Радянського Союзу. Докладніше.

2 листопада 1938 року відбувся Перший Віденський арбітраж, за підсумками якого Угорщина анексувала південну Словаччину та західну частину Карпатської України. Докладніше.

2 листопада 1956 року під час Угорського повстання уряд країни заявив про вихід Угорщини з Варшавського договору. Докладніше.

2 листопада 2000 року в лісі біля Таращі на Київщині виявили тіло без голови. На той момент уже півтора місяця в Україні розшукували зниклого засновника “Української правди” Георгія Гонгадзе. Докладніше.

Церковне свято

2 листопада Акиндина, Пигасiя, Афонiя, Єлпидифора, Анемподиста та iнших з ними. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо галки влаштували пташиний “базар”, то погода найближчим часом буде гарною.

Якщо сніг випав на суху землю, то буде тепло.

Що не можна робити 2 листопада

Не можна лінуватися.

Не можна лаятися та сваритися.